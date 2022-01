Őrületes titkot árult el férjéről Ördög Nóra

Elképesztő titokról rántotta le a leplet Ördög Nóra pénteken reggel férjével közös Instagram videójában.

Van némi fricska a történetben, de Nóriék egyébként is híresek arról, hogy szeretik cukkolni egymást, még a nyilvánosság előtt is, többek közt ez is adja állandó jókedvük esszenciáját.

Péntek reggel pedig most már az is kiderült a világ számára, hogy Nánási Pálnak tökéletes a lábfeje!

Ez Nánási Pál legendás mondása, hogy neki olyan csodálatosan gyönyörűséges lábfeje van, mint a Dávid-szobornak. - mondta el a videóban Nóri.

Azt is hozzátették, egyszerűen nem tud csúnya lenni férje lába, és jobb ha mindenki tudja, sosem volt neki büdös!