Kínos Covid-tünetről számolt be a szépségkirálynő

Igencsak belsőséges titkot árult el követőinek a Miss Universe Australia cím korábbi birtokosa jelenlegi koronavírus-fertőzése kapcsán. Noha Olivia Molly Rogers alapvetően jól van, kellemetlen Covid-tünet jelentkezett nála, mely azzal van összefüggésben, hogy a vírus nem csak a tüdőt támadja meg, de az emésztést is befolyásolja. Mint 175 ezer Insta-követőjének elárulta a szépségkirálynő: egyfolytában büfög, amióta covidos.

A modell hozzátette: rákeresett a neten, és szinte bizonyos, hogy a koronavírus okozza, bár azt is hozzátette, rögtönzött kutatásai alapján nem épp gyakori tünetről van szó.

Olivia hozzátette: a büfögések melletti másik, amit tapasztal magán, a szemviszketés. Posztjában egyébként arról is beszélt: kész szerencse, hogy ő és párja is most kapta el a vírust, és nem négy héttel később, akkor lesz ugyanis (terveik szerint) az esküvőjük.