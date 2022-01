Nem akárki lesz a TV2 új műsorvezetője

Exkluzív talkshow-t indít Mága Zoltán lánya, Jennifer a TV2-n - erről a büszke édesapa számolt be a közösségi oldalán.

Őszinte, emberközeli beszélgetésekkel, hazai és nemzetközi sztárok életét bemutató új műsorral jelentkezik Jennifer lányom a TV2-n. A Sztárok az életemből címmel induló, heti rendszerességgel jelentkező exkluzív műsor első adása vasárnap délben lesz látható a kereskedelmi csatornán - olvasható a bejegyzésben.

Az új műsor első vendége a világhírű amerikai énekesnő, Sheléa Frazier lesz, aki már többször is szerepelt a Budapesti Újévi Koncert színpadán, és többször adott már koncertet a Fehér Háztól, a Kennedy Centertől és a Carnegie Hall-tól a Grammy Múzeumig. Az amerikai énekes sztár, aki Quincy Jones és Stevie Wonder kedvenc énekese és pártfogoltja, és a tizenhatszoros Grammy-díjas David Foster művésztársa élete fontos pillanatait felidézve beszél a műsorban Magyarországról, a magyar közönségről, és közös duettet is énekel Jenniferrel.

Jennifer vendége lesz később Kökény Attila, Zséda, Oláh Gergő, Keresztes Ildikó, Vastag Csaba. Takács Nikolas, Szulák Andrea, L.L. Junior, Sümegi Eszter és Molnár Levente is.

Büszke vagyok a lányomra, és izgatottan várom az új televíziós műsorát, és bízom benne, a nézők tetszését is elnyeri majd ez a minden elemében új és izgalmas műsor - fogalmazott Mága Zoltán.