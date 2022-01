Te jó ég, mi történt Tóth Andi arcával?

Tóth Andi napok óta a Karib-tenger déli részén, Arubában nyaral. Az énekesnő több fotót posztolt az álomutazásról, szinte az egész napot egy hajón és a tűző napon tölti, ennek pedig meg is lett a következménye. Kicsit túlzásba vitte a napozást, arcán több folt jelent meg. Sokan óvatosságra és fényvédő használatára intik, mert marandó is lehet az elváltozása. Persze az is lehet, hogy csak egy kisebb bőrhibáról van szó, és a nap hozta elő a foltjait.

Szólni akartam, hogy mostantól foltos bociban tolom – írja a fotó mellé.