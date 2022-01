Megdöbbentő fotók: G.w.M. felesége néhány évvel ezelőtt Kulcsár Edina óriási rajongója volt

Néhány nappal ezelőtt még attól volt hangos a sajtó, hogy Kulcsár Edina és Csuti válnak, most pedig már mindenki arról ír, hogy egy harmadik személy miatt ért véget a sztárpár házassága. Bár a napokban még tagadták ezt a hírt, most kiderült, hogy Edina valóban szerelmes lett. Csuti nagyon csalódott, mivel volt feleségét és annak új kedvesét ő mutatta be egymásnak. G.w.M elhagyott feleségének nyilatkozata is meglepő, mert teljesen értetlenül áll a történtek előtt.

Hét és fél évvel ezelőtt a feleség arra biztosan nem számított, hogy Kulcsár Edina, akinek hatalmas rajongója volt, később a férje barátnője lesz. Kiderült ugyanis, hogy Melanie és Edina évek óta ismerik egymást. Pontosabban 2014 óta, amikor Melanie - akkori kiírása szerint - „volt szerencséje találkozni Kulcsár Edina szépségkirálynővel" egy sminkbemutatón.

"Lukej Gabi sminkbemutatón volt szerencsém találkozni Kulcsár Edina szépségkirálynővel" - írta akkor a képhez az elhagyott édesanya.

Ezen felül ugyanebben az év decemberében Melanie rajongóként drukkolt a világversenyen résztvevő kedvencének, ahol Edinát a világ második legszebb hölgyévé választották.

"Szívből gratulálok a mi királynőnknek, Kulcsár Edinának!!!! Büszkék vagyunk rád!!!!"

– fogalmazott akkor az édesanya, aki akkor még a jelenlegi fájdalmas időszakból semmit sem sejtett.

