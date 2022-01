Kulcsár Edina anyukája az Instagramon akadt ki

Kulcsár Edina anyukája, Krisztina is elmondta véleményét a lányával történtekkel kapcsolatban. Köztudott, hogy anya és lánya között nagyon szoros a kapcsolat, így Krisztina most is teljes mellszélességgel a volt szépségkirálynő mellett áll. Lánya mellett legfontosabbak számára az unokák, akiket a nő szintén védeni szeretne a kialakult korántsem könnyű helyzetben.

Ha a ti gyermeketek lenne ilyen helyzetben, ti mit szólnátok hozzá??? Mindenki a saját életében keresse a hibákat inkább, ahelyett, hogy másokéban vájkál! – olvasható Krisztina Instagram történetében.

Fotó: Instagram/Jakab Krisztina

Kulcsár Edina és férje, Csuti a múlt hét végén jelentették be, hogy 3 éves házasságuk egy küzdelmes év után véget ért. Edina a szomorú hír után nem várt sokáig a bejelentéssel, hogy szíve újra foglalt. A volt szépségkirálynőt nem más hódította meg, mint a 25 éves rapper, G.w.M, aki szintén január elején hagyta el családját.