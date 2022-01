Kovácsovics Fruzsi vallomása: Nem mertem magam felvállalni

Mindig mosolygós, bájos arc és angyali hang. Kovácsovics Fruzsina 15 éve lopta be magát a szívekbe, amikor feltűnt a Csillag születik tehetségkutatóban. Az énekesnő élete azóta is a zene körül forog. Most az NLC oldalának mesélt arról, hogy milyen változásokon ment keresztül az elmúlt években.

– Három évig jártam pszichológushoz, aki segített rendet tenni a gondolataimban. Épp a minap került elém egy videofelvétel, amikor tizenkilenc évesen interjút adtam, és teljesen ledöbbentem, hogy miként reagáltam a kérdésekre.

Tele voltam megfelelési kényszerrel és egyáltalán nem tudtam elengedni magam. Huszonnyolc évesen kezdtem el komolyan foglalkozni azzal, hogy változtassak magamon, a hozzáállásomon, hogy sokkal lazább, elfogadóbb legyek, mint azelőtt

– nyilatkozta az énekesnő.

Régi interjúit hallgatva egy egész más Fruzsi képe rajzolódik ki Fotó: Bors

Fruzsi 18 évesen nagyon zárkózott személyiség volt. Ezen úgy érezte, változtatnia kell.

– Nem mertem magam felvállalni, mindig meg akartam felelni mindenkinek. Időközben rá kellet jönnöm, hogy azokat a gátakat, elakadásokat, amelyek feszültséget okoztak bennem, fel kell dolgoznom és el kell engednem – mondta.

Az énekesnő jelenleg párkapcsolatban él, és így 33 évesen már kacérkodik az anyaság gondolatával, de nem erőltet semmit.

– Vágyom már rá, nem tagadom. De nem mindenáron és ez nagyon fontos. A múltban balul sültek el a kapcsolataim, és hiába szerettem volna családot, akkor még nem találtam meg a társamat, akivel gyermeket tervezhetek – mesélt a múltról Fruzsi.