Korda György bevallotta, két szerelme van

Élete végéig kártyázni szeretne a Korda házaspár.

– Klárikával éltem meg azt is, hogy póker kommentátor lehetettem, nélküle nem sikerült volna idáig eljutni. Nekem két szerelmem van: Klárika és a póker – mesélte lapunk érdeklődésére Korda György, aki január 4-én lett 83 éves, és a mai napig aktívan játszik nem csak pókert, hanem a kártyajátékok királyát, az ultit is, melyben kétszeres bajnoki címre is szert tett.

Korda György és Balázs Klári óriási zenei karriert tudhat maga mögött. Gyuri bácsi idén 65 éve van a zenei pályán, ám szó sincs valaminek a búcsúztatásáról: sőt, újabb és újabb terveket szövögetnek Klárikával az oldalán, s így eljött az a pillanat is, amikor közös életüket egy dalban mesélik el. Egy klipről van ebben az esetben szó, habár Gyuri bácsi nem lenne egy nagyobb kaliberű mozifilm ellen sem.

Készülünk az évben egy új dallal is, melynek a címe: Pesti Mese. Kicsit újítottunk abban, hogy kikkel dolgoztunk együtt a dalon, amelyhez egy klip is készül. Ebben látható tulajdonképpen az életünk történetének a megfilmesítése – mesélte lapunknak Korda György, aki hozzátette, hogy az ő korában már nem szabad nagyokat tervezni, és ő maga reálisan látja az előtte álló éveket is.

– Habár vallom, hogy a soha, az nem létezik! – fűzte hozzá a legendás énekes, mert a házaspárnak nagyon is vannak terveik, olyan is amit pár hónap múlva jelentenek majd be, ám egyelőre nem szeretnék nyilvánosságra hozni. Mindketten állítják, hogy ebben a pandémiás időszakban úgy alakult, hogy kevesebbet tudtak a közönséggel találkozni, ami megviselte őket, és hol van még a tél vége?

– Bevallom, hiányzik a pezsgő élet, amit eddig éltünk. Az új dalunk ugyanakkor nagyon biztató, és reméljük a közönség is nagyon fogja szeretni, mert minket ők éltetnek – hangsúlyozták Kordáék lapunknak. Addig is, Gyuri bácsi és Klárika elfoglalják magukat, sokat beszélgetnek, a kutyáikkal sétálnak. Korda György az egészsége érdekében amennyire csak lehet mozog, naponta szobabiciklizik, és természetesen kártyázik. A pókert, és a kommentálást soha nem szeretné és nem is fogja abbahagyni.