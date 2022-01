Könnyek között tett őszinte vallomást Falusi Mariann

Mélyinterjúban vallott életéről Falusi Mariann, aki nem kerülte ki az érzékeny témákat sem. Őszintén vallott a túlsúlyáról, és kiderült, ha nem ismerkedik meg Lang Györgyivel, biztos, hogy promlémái lennének a kinézetével. Csak 72 kilós volt, amikor Györgyivel összehozta a sors, de már ekkor is túlsúlyosnak hitte magát.

Sokat fogyókúráztam én is, mint mindenki más is körülöttem, de aztán összehozott Lang Györgyivel a sors. Györgyit soha nem érdekelték a külsőségek, és rám ragasztotta ezt. Egy idő után mi voltunk a két kövér a színpadon, és ez így volt kerek – vallotta be Falusi Mariann, aki nem szívesen beszél erről a témáról, de most kivételt tett.

A Kadarka Imrének adott interjúban elárulta azt is, 5 évig volt egy nem független férfival kapcsolatban, de végül szakított. Könnyek között pedig arról beszélt, mennyire meg tudja bántani az őt szerető embereket.