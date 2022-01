Bikiniben síelt az Exatlon szépsége, mellei is kikandikáltak a felsőből

Az Exatlon Hungary harmadik évadjának versenyzője, Kőnig Anna Franciaországban síel. Az egykori Kihívó Instagram-oldalán több fotót is megosztott a hatalmas élményről. Anna imád síelni, és úgy tűnik, ez a sportág is nagyon közel áll hozzá. Kicsi a világ, mert a távolban egy ismerőssel is összefutott, mégpedig Kurtán Adéllal, aki szintén ugyanabban az évadban szerepelt, csak épp a Bajnokok csapatát erősítette. Egy közös képet is lőttek, melyen mindkét lány szexi ruciban pózol a hófödte Les Deux-Alpesben. Egy kis hiba azonban becsúszott, ugyanis Anna mellei ugyanis kikandikálnak a felsőből. Azonnal kiszúrták a követői is, a felfedezés pedig a lájkszámokban is jelentősen megmutatkozott.

Perszeeee, hogy nem hagytuk ki a bikinis csúszást, és nézzétek kivel futottam össze – írja a fotó mellé Anna.