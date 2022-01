Koltai Lajos: Őrzöm a feleségem fotóját

Közel egy évvel ezelőtt hunyt el Koltai Lajos felesége. Az Oscar-díjra jelölt operatőr most is úgy éli mindennapjait, mintha Kati még vele lenne. Mindent megbeszél gyermekei édesanyjával, csak ma már másképp. Egyetlen emléktől, ruhadarabtól sem vált meg, minden érintetlen, és ezen nem is tervez változtatni.