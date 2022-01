Várandósan kapta el a koronavírust Kocsis Korinna

Kocsis Korinna tavaly decemberben jelentette be az örömhírt, hogy hamarosan édesanya lesz. A kismama most elmondta, nagyon jól viseli a várandósság első hónapjait, elkerülik a rosszullétek, viszont aggodalomra adott okot, hogy két héttel ezelőtt megbetegedett, pár nappal később pedig elkapta a koronavírust is.

– Egy felső légúti fertőzéssel indult, kapart a torkom és fejfájás gyötört. Leteszteltettem magam, akkor negatív eredményt kaptam, néhány nappal később viszont kiderült, hogy a megfázáson felül elkaptam a koronavírust is – kezdte a Borsnak a Miss Earth korábbi szépségkirálynője, aki először nagyon megijedt az eredmény láttán, hiszen aggódott, hogy az állapota a kisbabájára is rossz hatást gyakorolhat.

– Az utóbbi két hétben szinte minden nap fájt a fejem, hol jobban voltam, hol rosszabbul, és pár nap után a fertőzés kezdett rámenni a tüdőmre. Az orvosomtól szteroid tartalmú gyógyszereket kaptam, amik szerencsére megfékezték a betegséget. Bíztam benne, hogy nem fogok belázasodni, mert az akár hatással is lehetett volna a pici fejlődésére – magyarázta Korinna, aki folyamatosan konzultált a háziorvosával és a nőgyógyászával, ugyanis a vizsgálatok eredményei kissé nyugtalanítóak voltak.

Romlott a vérképem, a jövő héten újra megnézzük, hogy változott-e valami. Ha nem, akkor erre is kezelést fogok kapni. Remélem, hogy a vírus következményeként nem alakul ki semmilyen poszt covid tünet, mindenesetre szerencsésnek érzem magam, amiért a három oltásnak köszönhetően ennyivel megúsztam – tette hozzá a csinos műsorvezető, aki most visszatért a dolgos hétköznapokba. Ahogy mondja, még fáradékony, de egyre jobban érzi magát a bőrében és lassan a sportolást is elkezdi újra beépíteni a mindennapjaiba.