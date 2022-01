Kitört a botrány: szexmunkásként dolgozik a híradós másodállásban

Kirúgták állásából Melissa Toddot, aki kenti Academy FM rádióállomás hírolvasója volt. A 45 éves rádiós ugyanis már 26 éve tevékenykedik a szexiparban. Először sztriptíztáncos volt, most pedig dominaként keresi a mellékest.

Nem is keres annyira rosszul az ostorozással, óránként 100 fontot kap, ha megfenyít valakit.

Életéről a My Body Is My Business című könyvben vallott, amely hamar a bestsellerlistákra került. Csakhogy így a főnökei is megtudták, hogy mivel keresi a kenyerét.

Todd elmondta, hogy szexuális szolgáltatást nem nyújt, csak dominaként viselkedik a vendégeivel, lefeküdni azonban egyikkel sem fekszik le.