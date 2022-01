Kiközösítették a Kihívók Mischinger Petit

A gladiátor versenyző szóvá tette, hogy szerinte több ponton rossz döntést hozott a csapat és őt senki nem hallgatta meg, ráadásul mindenki Zalán szavára ad.

Abban maradtunk, hogy őszintén megbeszéljük, ha valakit valami bánt

– magyarázta Peti a Borsnak. – Miután többször megpróbáltam megfogalmazni a véleményemet a csapatnak, és odáig sem jutottam vele, hogy bárkit érdekeljen. Most elmondtam, hogy ez bánt, és az, hogy ebből ekkora balhé lett, sokat elmond a csapatról. Jellemzően az a csapat véleménye, amit Zalán mond. Tényként vannak kezelve a kijelentései, miközben mást meg sem hallgatnak, és ez érzékenyen érint. Nyilván ő egy karizmatikus vezető, és gyakran feltétel nélkül elfogadják, amit mond. Senki nem kíváncsi a véleményemre, amit nem viselek jól.

A versenynap végén Petinek sikerül szinte mindenkivel összebalhéznia, állandó balhéit mindenki egyre nehezebben viseli.

Peti alapvetően nagyon sok figyelmet igényel, nagyon szeret szerepelni, és jelenleg talán nem kapja meg azt a színpadot, amit igényel

– mondta Salander Dorka. – Ez a verseny egy remek lehetőség neki, hogy ne csupán sportolóként, hanem egy különleges személyiségként is kibontakozzon, és nem mindig kap erre lehetőséget. Felszólalt, hogy szerinte nem törődünk vele, amit abszolút megértek, és szerintem komolyan kell venne, de közben az ő elvárásai picit irreálisak. Szerintem nem ignoráljuk, neki is próbálunk figyelmet szentelni. Persze összetett a helyzete, mert egyelőre nem úgy megy neki a verseny, ahogy szeretné, én alapvetően szeretnék vele foglalkozni. Viszont ahogy mindenki, én is küzdök közben a saját nehézségeimmel, így nehezebb a másik lelkére is figyelni.