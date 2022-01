Kárpáti Rebeka: Csak akkor kezdek új kapcsolatba, ha megtalálom az ideális férfit

Kárpáti Rebeka műsorvezető is azok közé tartozik, aki bátran kér segítséget, az utóbbi időben családállításra jár, amiről szívesen mesélt a Hétvégi Borsnak.

– Lényegében ez egy tudatalatti blokkoldó technika. Van egyéni és csoportos formában is, én az utóbbiba járok. A családállító terapeuta segítségével egy foglalkozás során oldunk fel olyan blokkokat, családi mintákat és berögződéseket, ami aktuálisan foglalkoztatja az embert vagy kihatással van a mindennapjaira. Ezt megelőzi egy egyéni konzultáció, ahol a terapeuta rávezet arra, amivel érdemes lenne foglalkozni – kezdte Rebeka, aki a módszer illetően eleinte igencsak szkeptikus volt, mivel egy-egy foglalkozáson a többi, idegen résztvevőnek kellett megszemélyesíteni a családtagjait.

– Én egy hiszem, ha látom elvű lány vagyok, de a foglalkozáson voltak nagyon meghökkentő mondatok, amik felszínre törtek. Nem olyanok, mint amit az ember egy általános horoszkópban olvashat, hanem egészen konkrét, tény alapú dolgok, amit még a családállítónak sem mondtam el! – árulta el, és azt is megtapasztalta, milyen amikor ő segít másoknak.

Beállsz a körbe és érzel dolgokat, ami első hallásra nagyon furcsa lehet, de valóban működik és sokat tud segíteni.

Rebeka elismerte, sok területen nyújtott segítséget neki ez a módszer.

– Nekem rengeteg olyan esemény volt a múltamban, amit emésztgetnem kellett, a munka és a magánélet terén is sokat segített, de ugyanúgy a kis dolgokban is. Például, hogy ne stresszeljek, ha kések, mert komoly megfelelési kényszerrel küzdöttem. Most már nemcsak én, hanem a környezetemben élők is látják a pozitív változásokat – tette hozzá.

Arra is rájött, hogy van egyfajta visszatérő minta, ami az eddigi párkapcsolataiban idővel problémát jelentett.

– Nem abban az értelemben választok rosszul, hogy valaki mindig megcsal, vagy anyagi gondokkal küzd, netán bántalmaz, hál’ istennek erre nem volt példa. Felismertem, mindig belefutok abba, hogy mindent odaadok magamból annak, akivel vagyok és ez egy idő után felemészti az energiáimat. Megfogadtam, ezután senkinek sem fogok „bakot tartani”. Nem arról beszélek, amikor kölcsönösen segítjük egymást, hanem amikor egyértelműen látszik, ez egyoldalú – magyarázta Rebeka.

Azt is elmondta, milyen fogadalmat tett, hogy a jövőben megvédje magát a csalódásoktól.

– Most nagyon szigorú leszek ebben, igaz, eddig is csak akkor kezdtem bele egy párkapcsolatba, ha azt éreztem, ebből ásó, kapa, nagyharang lehet, de most már csak olyasvalakivel kezdek majd párkapcsolatba, akivel azt érzem, többé vagy jobbá válok mellette. Aki épít és nem leépít, aki mellett erősnek érzem magam, ragyoghatok és nem elviszi az energiámat, hanem együtt emeljük egymást. Amíg nem találom meg ezt az illetőt, addig senkivel le nem állok! – vallotta be nevetve a csinos műsorvezető.

Így működik a Hellinger-féle családállítás

A módszer alapját az úgynevezett morfogenetikus mező adja. Ez egy olyan energetikai közeg, amelyben minden valaha átélt esemény és gondolat lenyomatot hagy. Ezek az információk ide-oda közlekednek, a tér és az idő korlátai nélkül. Még senki sem tudta megmagyarázni a mechanikáját, de a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy működik.