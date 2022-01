Járai Máté: El fogok látogatni a Törőcsik Mari térre

Méltó emléket állít Újbuda a kilenc hónapja elhunyt Törőcsik Marinak. Hétfőn zárul le az a szavazás, ami által eldől, melyik közterületet nevezzék el a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő, érdemes és kiváló művésznőről. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja és Újbuda Díszpolgára, aki éveken keresztül a Vincellér utcában lakott, ezért is szeretne méltó emléket állítani a színésznőről a kerület. A szavazáson az Etele tér, a Függetlenségi Park, a Feneketlen-tó körüli terület és az Etele park közül lehet választani.

Járai Máté, a színésznő fogadott unokája a Borsnak elárulta, nem lepte meg a kezdeményezés.

Az idő múlásával színház is fogja viselni a nevét, amire méltó volt. Biztos vagyok benne, el fogok látogatni a Törőcsik Mari térre. Ő is azon színész legendák közé tartozik, akik halhatatlanok lesznek, és remélem, hogy majd a tér több száz éven át fogja viselni a nevét. Az utókor számára is jó lesz emlékezni rá, és akik később születtek, a filmjein túl egy téren keresztül is meg fogják kérdezni, ki is volt Törőcsik Mari. Halála időpontjában is a kerület lakosa volt, örülök a kezdeményezésnek – mondta érdeklődésünkre.