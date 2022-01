Hoppá! Kezdődik a cicaharc az Exatlonban - Megérkezett Dominikára Pap Dorci legnagyobb riválisa - Fotók

Ki ne emlékezne az Exatlon Hungary második évadára, amikor a Kihívóknál állaandóan állt a bál két rivális, ellenségeskedő játékos: Pap Dorci és Besenyei Bogi miatt. A harcias Dorci mögött ráadásul Novák Zalán és Adu Laci állt, közös erővel szinte ellehetetlenítették Bogit. A kiközösített versenyző emiatt coach-hoz is járt. Most újra egy csapatban versenyeznek majd, úgyhogy a nézők nem csak az akadálypályákon számíthatnak izgalmakra. A két fiatal játékos ugyanis azóta sem állt szóba egymással.

Fotó: TV2

Fizikálisan, mentálisan és lelkileg is nagyon sokat készültem az idei évadra, a mentális és lelki felkészültség miatt pedig coach-hoz jártam

– mesélte Bogi a Borsnak. – Nem háborúzni megyek, hanem versenyezni. Úgy érzem maradt még dolgom Dominikán, szeretném a legtöbbet kihozni magamból. Cél, hogy fókuszált és érzelmileg stabil maradjak a végéig. Várom nagyon versenyzést, az adrenalint és azt az érzést, amit csak az Exatlon tud adni.

Adu Laci is győzni akar

Fotó: TV2

Számomra nagyon nagy megtiszteltetés visszatérni az All Star évadba és a legjobbakkal futni

- mondta lapunknak. - Nagyon vártam, hogy újra tudjak bizonyítani ebbe a játékba, hiszen a második évadban a döntőig jutottam, ott ugyan megvert Dave, de most szeretném megmutatni, hogy onnan is, egy elvesztett döntő után is fel tudok állni. Nagyon szeretném megnyerni ezt az évadot. Most már tudom, hogyan is működik ez a játék. Persze az Exatlonban bármi megtörténhet, de az alapokat ismerem, tudom, hogyan kell játszani az embernek az energiájával, hogy hogyan csökkentsem le a magas pulzusszámomat az ügyességire, mire fókuszáljak. A tapasztalat sokat segít.