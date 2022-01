Gyászol Till Attila: Nagyon fájdalmas érzés

A magyar jelmeztervező – aki dolgozott többek között a Post Mortem, a Viszkis, a Swing, a Made in Hungária, a Kontroll, a Meseautó című filmekben is – 63 éves korában meghalt. Rengeteg kollégája, köztük Till Attila is gyászolja.

Elment tegnap egy csodálatos ember, Breckl Jani, az egyik legnagyobb filmes ruhás. Nagyjából egy korszak szűnik meg lassan, nagyon fájdalmas érzés. Jani hihetetlen finoman volt jelen munkában, buliban, olyan jó volt vele beszélgetni!!! Thuróczy Szabival egy önerőből készülő filmhez kértük még 2 hónapja a segítségét és persze Jani segített volna ruhával meg amivel csak tud, mint ahogy segített mindenkinek. Janikám, nagy szeretettel ölelünk, jó utat! Csók

– olvasható a műsorvezető bejegyzésében.