Felháborító taplóság: Fellépése közben sörösüveggel dobták meg Tóth Gabit

Rengeteg minden történt 2004 óta, és lassan már 20 év telik el azóta, hogy felfedezték Gabit a Megasztár színpadán. Ma van Tóth Gabi 34. születésnapja, és az énekesnő az alkalomból új bejegyzéssel jelentkezett a blogjában a Család.hu oldalon, amely spirituális elmélkedést és kínos történeteket egyaránt tartalmaz.

A csinos énekesnőnek az elmúlt években meg kellett ismernie a sztárság hátrányait, sok támadást kapott, illetve kap továbbra is a megosztóbb karaktere miatt. Saját bevallása szerint nagy a kontraszt a két világ között, ami a mindennapjait jellemzi, és bár mondhatná, hogy már megszokta, de ez így szerinte nem igaz.

„Még nekem is nehéz néha elképzelnem, hogy az egyik pillanatban gyönyörű ruhában, talpig sminkben állok 13 ezer ember előtt, és éneklem például a Szomorú vasárnapot, a következőben pedig melegítőben keverem a tejpépet, vagy éppen szedem össze a szertehagyott zsírkrétákat négykézláb az asztal alatt.Gyakran megesik, hogy amikor a közönség még tapsol, és én hálásan hajolok meg előttük, már azért ott motoszkál a fejemben, hogy hazafelé még kell vennem 20 dkg párizsit a sarki közértben, és próbálok visszaemlékezni, hogy vaj van-e még a hűtőben. Furcsa kettősségben élek, nagy a kontraszt a két világ között, ami a mindennapjaimat jellemzi. Mondhatnám, hogy már megszoktam, de hazudnék, mert ez így nem igaz”

@Bors

Tóth Gabi rengeteg nagy koncertet tudhat maga mögött, mégis fellépései előtt máig nagyon izgul minden fellépése előtt, akkor is ha csak 40-50 embernek énekel, és akkor is, ha 13 ezer ember elé kell kiállnia. Arról is írt, hogy a napokban többször volt gombóc a torkában, amikor elindult otthonról, és tudta, hogy át kell kapcsolnia anyából színpadi emberbe. Ilyenkor gyakran a közönségből merít erőt, de olykor megesik, hogy egy-egy néző kizökkenti a hangulatból.

„A legextrémebb példája, amikor egy illető sörösüveget dobott a színpadra egy koncerten, de olyan humoros fiatalember is akadt, aki jó ötletnek gondolta, ha egy meggyújtott petárdát hajít a színpadra…Volt még egy nagyon emlékezetes fellépésem egy elegáns céges bálon, egy akkor nagyon felkapott belvárosi helyen, ahol egy gyönyörű estélyi ruhában lévő hölgy éppen mondani akart valamit (szeretném hinni, hogy gratulálni akart, de már soha nem fogjuk megtudni), de amikor kinyitotta a száját, hirtelen rajtam landolt a nem sokkal korábban elfogyasztott háromfogásos vacsorája, némi alkohol kíséretében. Magyarul lerókázott.”

A csinos énekesnő élete teljesen megváltozott amióta édesanya lett. Kislánya boldogsága mindennél fontosabb a sztármami számára.

„Rájöttem, hogy hiába van a hivatalos születésnapom január 17-én, már átírtam az időszámítást és valójában december 3-án ünnepelek, mert Hannival születtem újra” - zárta bejegyzését Tóth Gabi.