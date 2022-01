„Félek, hogy kikopik” – Emlékképeiért küzd Agárdi Szilvi

Agárdi Szilvi gyerekkora óta alig látott és az orvosok is megerősítették neki korábban, hogy előbb-utóbb állapota romlani fog. A mindig vidám énekesnő tavaly vesztette el teljesen a látását és azóta igyekszik alkalmazkodni az új helyzetéhez.

– Még emlékszem a színekre és a formákra, de félek, hogy kikopik. Például már alig emlékszem a sziluettekre, tárgyak formáira, a ruhák mintáira. Mindig kéren a környezetemet, hogy beszéljenek a dolgokról, idézzék fel bennem. Egy szintén gyengénlátóból lett vak ismerősömnél is ugyanez zajlott le. Nála is kikoptak az emlékképek – fogalmazott érdeklődésünkre Agárdi Szilvi, aki közösségi oldalán is megfogalmazta korábban félelmeit.

Azt hiszem attól félek a legjobban, hogy elvesztem azokat a vizuális emlékeimet, amiket korábban kicsit láthattam. A tárgyak sziluettjét, a nap fényét, a színeket – olvasható Szilvi közösségi oldalán.

Azt mondják, azokat nem lehet elfelejteni, de az énekesnő baráti körében volt olyan, aki korábban látott, mégis kevés dologra emlékszik a látottakból. Az énekesnő megoldásként a képzeletét használja, hogy kiküszöbölje a problémát.

– Részletesen kérdezek mindenről. Milyen volt az arc mimikája, miközben hozzám beszélt? Milyen a testtartása beszélgetés közben? Mit visel vagy milyen a frizurája? A puzzle darabokból rakom össze a teljes képet – írta közösségi oldalain az énekesnő.

Szilvi továbbra is éli a mindennapi életét például korcsolyázik, kirándul, moziba jár, mosogat. Nem hagyja, hogy megálljon az élete, és mindig pozitívan áll a mindennapok kihívásaihoz. Mindenkinek jó példával szolgálhat, az élet szemlélete és vidámsága.

Lapunk megkereste Farkas Ágnes szemészorvost ezzel a témával kapcsolatban, aki szerint, az új impulzusok felül írhatják a régi emlékeket.

– Attól függ milyen mélyen vannak elraktározódva azok az emlékek, mert felül írhatják új benyomások és ingerek. Valamint az is fontos, hogy milyen rendszerességgel idézik fel ezeket az emlékeket, ha gyakran idézi fel az ember ezeket a képeket akkor az aktív emlékek között maradnak. Így nem felejti el az ember azokat a képeket, amiket korábban láthatott. Szilvi megoldása így egy nagyon jó taktika lehet arra, hogy a saját képzeletével képpé alakítsa azokat az információkat amiket a kérdéseire kaphat – mondta a lapunknak az orvosnő.