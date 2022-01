Kiderült, miért tűnt el napokra Sáfrány Emese

Sáfrány Emese napokig nem adott hírt magáról. Mielőtt elindultak volna a találgatások, mi lehet ennek az oka, ő maga számolt be minderről.

– Kicsit elvagyok tűnve mostanában… Ennek az az oka, hogy sokat dolgozom, és közben minden időmet Nolennel töltöm. A hasfájás, mint már korábban beszámoltam róla, elmúlt, de épphogy hátra dőlhettünk, már elkezdődött a fogzás. Az első foga már majdnem ki is bújt, viszont ami a legérdekesebb, hogy az nem más, mint a bal felső szemfoga. Mit is mondhatnék… kemény. Éjszakánként van, hogy fél óránként felkel miatta. Kenem, de már annyira érzékeny neki, hogy épphogy hozzáérek, azonnal elkezd sírni – írja Emese, aki tanácsot is kért követőitől, ki mivel tudja csillapítani gyermeke fájdalmát.