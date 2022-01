Csocseszt felesége halálának kiárusításával vádolják

A koronavírus rengeteg családot szakított szét, több ezren vannak azok, akik a járvány miatt elvesztették a szerettüket. Csocsesz is azok közé tartozik, akiknek örökre búcsút kellett mondaniuk annak, aki a legfontosabb szerepet töltötte be az életében. A zenész feleségét tavaly márciusban támadta meg a koronavírus, és mindenki legnagyobb megdöbbenésére Gyöngyike elhunyt. A veszteségéről Csocsesz minden alkalommal készségesen nyilatkozott a sajtónak. Legutóbb elmondta, hogy a most megjelent két album egyikén helyett kapott egy dal, amelyet szeretett felesége emlékére írt. Azt azonban a legmerészebb álmában sem gondolta volna, hogy ez bárkinek is szúrhatja a szemét. A közösségi oldalon közzétett egy Borsban megjelent cikket, s a hozzászólások között olyan véleménnyel találkozott, ami mélységesen felháborította. A bejegyzés alatt az egyik követője azzal vádolta meg, hogy ő maga kezdeményezi a felesége elvesztéséről szóló cikkek megjelenését, sőt még ennél is továbbment, úgy gondolta, mindezt anyagi haszonszerzés céljából teszi.

Rosszul esett a sértő megjegyzés a zenésznek, aki felesége halála után is szeretne dalaival örömet és vigaszt nyújtani Fotó: Zsolnai Peter

– Miért kell mindig előbukkanni és másoknak is feltépni a sebeket? Nem feltétlen ettől fog, de kicsit magában próbálja már feldolgozni és ne minden érzelemkitörésénél felbukkanni. Ha meg pénzt akar keresni zenével, keressen más témát – írta a hozzászóló, aki a soraival sokaknál kiverte a biztosítékot.

Csocsesz a Borsnak elmondta, a legtöbb esetben igyekszik figyelmen kívül hagyni az efféle sértő megjegyzéseket, ez azonban érthető módon már neki is sok volt.

Jóérzésű ember nem ír olyat, hogy én ezzel pénzt akarok keresni akkor, amikor a legnagyobb bánatot kell megélnem. Azt is megkaptam, hogy miért sajnáltatom magam, pedig úgy gondolom, nem az a típus vagyok, aki még azzal is a sajtóhoz rohan, hogy begöndörödött kutyája szőre – kezdte munkatársunknak Csocsesz, akinek a nyilatkozatai mögött mindig segítő szándék húzódik.

– Rengeteg embernek, családnak tette tönkre az életét a vírus, emellett sajnos nagyon sok barátom és zenésztársam van, akinek csak egy hajszálon múlott az élete és csak az oltásnak köszönheti, hogy túlélte. Ez nem egy magamutogató, önfényező dolog volt a részemről. úgy gondoltam, ha ez valakit érint és egy-két szóval megnyugvást adhatok neki, akkor miért ne tegyem meg? – tette fel a költői kérdést a zenész. Emiatt érintette olyan rosszul, a vádaskodás, s ezzel az érzéssel nem volt egyedül.

– A rajongók közül sokan “megvédtek”, elindult egy kommentháború, sokan írták a forgó illetőnek, hogy: “Magának nincs szíve” és “Biztosan nem volt még ilyen helyzetben, különben nem írna ilyet”. Megmondom őszintén, a válaszom után már nem követtem a fejleményeket, mert amennyire csak lehet, igyekszem kizárni a negatív dolgokat az életemből – fűzte hozzá Csocsesz, aki inkább azon dolgozik, hogy a dalaival örömet szerezzen az embereknek.