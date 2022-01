Azt találgatják: Nádai Anikó terhes?

Nádai Anikó egy éve alkot egy párt Hajmásy Péterrel. A szerelmesek még a pandémia elején találtak egymásra, néhány nappal ezelőtt pedig egy álomutazásra indultak Dominikára. A műsorvezető akkor még nem számított arra, hogy menyasszonyként fog visszatérni. Anikó még szinte ki sem csomagolt, amikor az ujjára került a jegygyűrű.

Instagram-oldalaikon örömmel osztották meg életük egyik legboldogabb pillanatát, nem csak videó formájában, hiszen a híresség a lánykérés után a gyűrűt is megmutatta követőiknek. A pár azóta több fotóval jelentkezett a Karib-tengeri álomutazásról, ahol a szemfülesebbeknek feltűnt a műsorvezető növekvő pocakja. A közösségi oldalaikon volt, aki nem is tartotta magában véleményét, úgy gondolják, a lánykérésnek – azon kívül, hogy óriási a szerelem közöttük – egyéb oka is van, ugyanis szerintük Anikó már az első közös gyermekükkel várandós.

Azonban ezek a rejtélyes hozzászólások hétfőről keddre eltűntek. Ezek mind megerősítik a gyanút, hogy egyelőre tényleg van titkolnivalójuk, ám nem most szeretnék nyilvánosságra hozni, bővül a családjuk. Mindenesetre a vőlegény már bizonyított, hiszen Anikó hatéves kisfia is elfogadta édesanyja új választottját.