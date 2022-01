András herceg 11 oldalon keresztül tagadja az ellene felhozott vádakat

Most nyújtotta be a rangjai javától megfosztott András herceg jogi képviselője azt a 11 oldalas dokumentumot a bíróságra, amelyben részletesen reagálnak minden egyes, ellene felhozott vádpontra. York hercege 41 pontot határozottan tagad, az őt vádló Virginia Giuffre további 40 állítására pedig úgy reagált az iratban:

elegendő információ hiányában sem elismerni, sem tagadni nem tudja a nő vádjait.

Virginia Giuffre (akire a brit sajtó helyenként leánykori nevén, Robertsként hivatkozik) azzal vádolja a herceget, hogy 17 éves korában több alkalommal is szexre kényszerítette és bántalmazta őt, méghozzá a szexkereskedelemmel megvádolt, néhai Jeffrey Epstein ingatlanjaiban. A most 38 éves, és jelenleg Ausztráliában élő asszony augusztusban adta be a vádpontokat tartalmazó ügyiratot, melyre most reagált András és jogi csapata.