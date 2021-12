Első karácsonyukat töltötték új otthonukban Voksán Virágék – fotók

Rengeteg munkának, energiának és időnek köszönhetően csodálatos környezetet varázsoltak maguknak Voksán Virágék.

Két évig tartott a felújítást, a felső rész kialakítása, a berendezések beszerzése maradt a végére. Fontos volt számomra, ha még a kertünk nincs is teljesen kész, a belső rész legyen teljesen rendben. Nagyon örülök, mert karácsonyra minden a helyére került. Szerencsénk van, mert a párommal teljesen megegyezik az ízlésünk, mindkettőnk stílusát tükrözi a ház. Kemény időszak van mögöttünk, egyelőre úgy érezzünk, többet nem fogunk költözni. Egy fél életet kellett átvinni egyik lakásból a másikba, de már csak néhány doboz vár kicsomagolásra – mesélte a Borsnak Virág, akinek hároméves kisfia, és másfél éves kislánya azonnal megszokta az új környezetet.

Beni három, Vivike pedig már másfél éves. Fotó: Váczi Ágnes

– A gyerekeknek nagyon könnyen ment a váltás, főleg a Vivinek. Beninek talán az is megnehezítette, hogy most új bölcsibe jár, be kellett szoknia egy idegen közegbe, a kislányom pedig még csak most kezdte. Velük ellentétben én az első időszakban picit depressziós voltam, hiányzott a megszokott kis lakásunk, az életterünk és a környék, 2-3 hónap volt, mire megszoktam az új környezetet – mondta érdeklődésünkre a csinos DJ.

A DJ négy kutyus gazdája. Fotó: Váczi Ágnes

Virágék családja idén karácsonykor sem tért el a hagyományoktól.

– Évek óta szokás, hogy 24-én ebédre a szüleimmel, az anyai nagymamámékhoz megyünk karácsonyi ebédre. Sajnos már csak ő van életben, a többi nagyszülőmet elveszítettem. A szentestét viszont otthon töltöttük négyesben. Nálunk ekkor kerül felállításra a karácsonyfa a nappaliban. Idén végre teljesült az álmom, mert két fánk volt, a hálószobánkban is áll egy. Most is a párom díszítette, közben én főztem, és természetesen én is besegítettem neki. Nálunk ez egy meghitt ünnep, sok tradicionális karácsonyi zenét hallgattuk. Az estét közös vacsorával zártuk, másnap a szüleimhez mentünk, a párom édesanyja és édesapja pedig most, 27-én utazik hozzánk vidékről. A két ünnep között vannak a baráti látogatások, és észrevettem, amióta átköltöztünk, sokkal szívesebben hívok vendégeket – fűzte hozzá.