Váratlan fordulat: A Nagy Ő választottja, Laura máris másik férfit szeret

Mint arról már többször írtunk korábban, a műsor után szakított A Nagy Ő párja, Tóth Dávid és Szalai Laura, két hónapig voltak együtt. Dávid már elmondta, hogy rájöttek, nem igazán passzolnak egymáshoz, és a tizenegy év korkülönbség miatt is másként láttak bizonyos dolgokat: emiatt nem működött a kapcsolatuk.

Most kiderült, hogy Laura azóta már új párt is talált magának: "Magam sem hiszem, hogy lehetek ilyen szerencsés, hogy a hatéves kapcsolatomat Dávid követte, a szakításunk után nem sokkal pedig valaki más toppant az életembe. A sors fintora, hogy ő is Dávid, csak nem Tóth. Naponta többször megnézem a közös fotóinkat, videóinkat, és fülig ér a szám. Bár még friss ez a találkozás, úgy érzem, hogy ebből bármi lehet" – idézte a lányt a Blikk.