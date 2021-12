Újra összeköltözik L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga, itt tervezik az életüket

Egy párt alkotnak L.L. Juniorral és a karácsonyt is együtt töltik, árulta el a Blikk-nek Körtvélyessy Kinga.

Azt gondolom, egyértelmű, ha egy pár terápiára jár, akkor próbálja megmenteni a kapcsolatát. Mi Lacival együtt vagyunk, egy párt alkotunk. Én a felesége vagyok, és attól, mert most éppen nem élünk együtt, egyikünk sem megy jobbra vagy balra. Amíg szeretjük egymást, mi egy házaspár vagyunk – kezdte a lapnak Kinga.

Mint azt megírtuk, Kinga augusztusban költözött el kislányával.

Minden nap beszélünk, találkozunk, egyszerűen csak nem élünk együtt jelenleg, de tervben van, ha elkel a törökbálinti ház, akkor együtt a belvárosba költözünk. Természetesen az ünnepeket is közösen tervezzük. Egy nagy mozaikcsalád vagyunk, Laci édesanyja, Fáni néni már mondta, hogy készül. süt-főz egész nap, így biztos, hogy hozzá is megyünk. Lacikával és édesapámmal is ünneplünk majd – tette hozzá Kinga.