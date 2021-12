Ezt a fiút ne engedd el! – üzenik rajongói egy emberként Tóth Andinak

Noha Tóth Andi minden interjújában igyekszik elmondani, hogy "úgy" semmi nincs köztük Dancing With The Stars-győztes táncpartnerével, Andrei Mangrával, közös fotóik egész más történetet mesélnek. Van, hogy Andi édesdeden szunyókál a táncos mellkasán, vagy épp – mint most – mélyen egymás szemébe néznek, miközben a tenyerét a fiú combján pihenteti.