35 ezer forintos napszemüveget hozott Tolvai Reninek a Jézuska – és még sok minden mást is

Reni boldog lehet, hiszen a hétköznapokban olyan emberek veszik körül, akik nagyon szeretik, és akik tényleg figyelnek rá. A szakítás óta (11 év után, szeptemberben váltak el az útjaik Kállay-Saunders Andrással) Reni különösen sok időt tölt együtt a barátaival, akik igyekeznek elterelni az összetört szívű híresség gondolatait, és jókedvre deríteni őt.

Az idei karácsonyt például mind együtt töltötték, és meg is ajándékozták egymást. Nem is akármivel… Reni Insta-sztoriban mutatta be, hogy kapott például egy márkás, körülbelül 35 ezer forint értékű napszemüveget.

Reni új napszemüvege Fotó: Tolvai Reni/Instagram

Emellett egy olyan sminkkészletet, melyet Rihanna nevével fémjeleznek, és ami körülbelül 25 ezer forintot ér, de szexi fehérneműszett és csinos kis felső is került az énekesnő csomagjába.