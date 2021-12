"Szánalmas, pénzéhes k*rva" - durván beleszálltak Rácz Jenő terhes feleségébe

Rácz Jenő és Gyuricza Dóri nem is lehetnének boldogabbak, hiszen nyári esküvőjük után most első gyermeküket várják. A kommentelők azonban őket sem hagyják nyugton, ezúttal Dórinak szóltak be közösségi oldalán.

Jenő és Dóri idén nyáron mondták ki a boldogító igent. Miután véget értek a mézeshetek, mindketten a munkába vetették magukat, ám az unalmas hétköznapok helyett életük egyik legszebb időszaka vette kezdetét, kiderült ugyanis, hogy Dóri várandós.

Később élő adásban derült ki, hogy az influenszer kislányt hord a szíve alatt, sőt, már azt is tudni lehet, hogy Kamilla lesz a neve. Dóri kismamaként is eszméletneül dögös, és nem rejtegeti gömbölyödő pocakját követői elől.

A kismama ezúttal arról írt követőinek Instagram-oldalán, hogy töltik idén a karácsonyt.

"Nemsokááá! Ha egyetlen tanácsom lehet az ünnepekre, ajándékok ide vagy oda, töltsetek minőségi időt egymással. Nálunk jó pár éve anyummal kora reggeltől vacsoraidőig a konyhában megy a sütés-főzés, karácsonyi zenék, ameddig a srácok díszítik a fát, majd ők visszaülnek a gép elé. Kész a vacsi, ajándékozunk, vacsorázunk, majd újra mindenki beül a képernyő elé, legyen ez telefon, tv, vagy számítógép. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a legnagyobb ajándék, amit idén adhatunk egymásnak a férjemmel, kicsit kitörni a megszokottból és együtt lenni egy közös élmény és utazás során" - írta Dóri a fotójuk mellé.

A poszt alatti legtöbb komment arról szól, ki hogyan tölti az idei karácsonyt, akad azonban, aki most is kihasználta a lehetőséget, hogy kemény beszólással illesse Dórit.

"Szánalmas pénzhéhes k*rva"

-írta az egyik hozzászóló.