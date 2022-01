Pokolgép miatt vonultak ki nagy erőkkel a pécsi rendőrök, igaz is volt a bejelentés meg nem is

Furcsa eset történt szerda este, a ”Rudán Joe 2021 Ünnepi koncert” elnevezésű rendezvényen. Illetve a buli előtt. Joe és barátai, köztük Nagy Feró, Nyerges Attila, Kalapács József, Závoti Zoltán, Nagy Dávid léptek – volna – színpadra több, mint ezer fizető néző előtt Pécsett, a Kodály Központban. Egy egyelőre ismeretlen személy azonban betelefonált, hogy pokolgép van az épületben, melyet a protokollnak megfelelően azonnal kiürítettek.

Valóban pokolgép volt az épületben, illetve maga a Pokolgép Fotó: Saját

A rendőrség percek alatt a helyszínen volt, egy idő után tűzoltók is érkeztek, az épület átvizsgálásának idején a zenészek és a nézők az utcán várakoztak. Kalapács József egy élő Facebook-posztban jelentkezett be a helyszínről, melyben elmondta, hogy mi is történik valójában.

Nagyon izgalmas történések vannak, ezt a szirénát most kivételesen nem én csinálom. Valójában bombariadó van. Itt vagyunk Pécsett a Kodály Központban, és valami hülye betelefonált, hogy pokolgép van a helyszínen, pedig maximum néhány dalról lehet szó…

A helyszín átvizsgálása után szerencsére nem találtak robbanószerkezetet a szakemberek, ezért beengedték a közönséget és a zenészeket is, akik végül eljátszhatták a legnagyobb slágereiket.

Hogy mi lesz a betelefonáló sorsa, ha elkapják a rendőrök, azt egyelőre megjósolni sem lehet. Hiszen hazudott is meg nem is. A Központban tényleg volt egy pokolgép (illetve: Pokolgép), csak ezért a bombáért ezer ember fizetett, hogy meghallgathassa.