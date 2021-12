Andrei forró csókokat nyomott Tóth Andi arcára - Fotó

Andi a lapnak elárulta: miután bemutatkozó albuma nem hozta meg a várt sikert, bizony megfordult a fejében, hogy csapot-papot maga mögött hagy, és másik országban próbál szerencsét, ám azóta jött egy Dancing With The Stars – amit meg is nyert –, valamint számtalan, a korábbiaknál jóval sikeresebb saját dal.