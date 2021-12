Mozgalmas időszak: Csepregi Éváéknál sok ünnepelnivaló akad decemberben

Csepregi Éva hosszú évek óta a szívén viseli a sérült, halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek sorsát. Az énekesnő és az alapítvány munkatársai minden évben különleges programokkal készülnek: gyermeknapi rendezvényeket szerveznek, gálákat tartanak a Fővárosi Nagycirkuszban, ahol rengeteg sztárfellépő is megfordult már, s az ünnepek közeledtével adományokat is visznek. Természetesen idén decemberben is elindult az adományozó turnéjuk.