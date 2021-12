Megmutatta barátnőjét ByeAlex, fotón a rejtélyes szépség

Tűkön ülve várták a rajongók, hogy ByeAlex megmutassa Benjaminát, most először pedig közös képet posztolt a szerelmével– szúrta ki a nlc.hu.

Bár Alex már az X-Faktor élő show-jára is elvitte Benjaminát, részleteket nem árult el a kapcsolatáról. Az egyébként látszik rajta, hogy nagyon boldog most, még az x-faktoros megnyilvánulásai is megváltoztak. A zenész egyébként is ritkán enged bepillantást a magánéletébe, most is csak egy sejtelmes képet posztolt Instagram sztoriban.

Fotó: Instagram

A szépségről azért annyit lehet tudni, hogy fiatal kora ellenére már több hírességgel is dolgozott együtt, és nagy márkákat képviselt a divatszakmában.