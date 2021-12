Megette egy hajléktalan szendvicsét a magyar énekesnő

2003-ban a Megasztár első szériájában ismerte meg az ország Oláh Ibolyát, a különleges hangú énekesnőt. Ibolyának nem volt könnyű gyerekkora, gyermekéveit nevelőotthonban töltötte, miután szülei lemondtak róla. A tehetségének köszönhetően azonban gyorsan nagy hírnévre tett szert, és üstökösként ragyog a hazai könnyűzene egén. De Ibolyának sem volt mindig könnyű, a világjárvány rendesen megviselte az énekesnőt.

Haknizni muszáj, mert ha jön a leállás, nem lesz pénzem. Pár éve egy hajléktalan nő kért tőlem pár forintot, mondtam neki, sajnos most nekem sincs, le vagyok gatyásodva, de nem hitte el. Megkérdezte, kérek-e a szendvicséből, aztán hozzám is vágta. Elkaptam, és megettem. Hát, ha valaki, én megtanultam megbecsülni minden falatot. – mesélte a Best magazinnak Oláh Ibolya.

Fotó: Bors

A koronavírus alatt szintén nem volt munkája az énekesnőnek, aki nem esett kétségbe, fuvarozónak állt.

Oláh Ibolya tudja, hogy attól, hogy most koncertezhet, bármikor újra fordulhat egyet a „szerencsekerék”, így minden pillanatnak őszintén örül, amikor közönség előtt énekelhet.