Marsi Anikó vallomása a válásról: Már nem tudtunk normálisan együtt élni Lacival

– Őszintén szólva ez egyáltalán nem volt tudatos döntés a részünkről. Szóval épp Tiszafüreden bandáztunk a szolnoki csajokkal, és az egyikük a kezembe nyomta a telefonját, hogy a húga van a vonal másik végen, aki fotós és képeket szeretett volna készíteni rólam a portfóliójába. Régi barátok vagyunk, igent mondtam, a fotózásra pedig elkísért Gábor is. Spontán készültek tehát a közös képek, és nem sokkal utána hívott a magazin, hogy szeretnének páros interjút készíteni velünk. Nekem eszem agában nem volt új fotózásra menni, annyira tetszettek Sass Judit képei. Sőt, annyira tetszettek, hogy az valahogy ki is ment a fejemből, hogy akkor most minket nyilván a kapcsolatunkról fognak faggatni, ha már közös profi fotókon szerepelünk.