Kulcsár Edina és Csuti: Karácsonykor csak egymásnak és a családnak élünk

Többször is őszintén beszélt már arról Kulcsár Edina és férje, Csuti, hogy a kapcsolatuk mostanában nem felhőtlen. Korábban ki is jelentették, hogy válságba került a házasságuk – de igyekeznek megjavítani a párkapcsolati problémáikat. Azóta már sok mindenen változtattak és tettek azért, hogy kilábaljanak a hullámvölgyből. Csuti azt is elmondta, hogy mind a kettejükben megvan a vágy, hogy jobb és ha lehetséges erősebb köteléket alakítsanak ki mint korábban.

– A legújabb közös projektünk is arról szól, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha jót cselekszünk, másoknak és magunknak is örömet tudunk szerezni. A Good People Everywhere nevű telefonos applikációt is azért hoztuk létre, hogy az emberek is erre fókuszáljanak – kezdte Edina.

A párnak az év vége felé is rengeteg a feladata, ezért is igyekeznek a szabadidejüket főleg egymásra és két gyerekükre fordítani. Azon vannak, hogy közösen vegyenek részt olyan eseményeken, ahol nemcsak másokért tehetnek, hanem még jobban összekovácsolódjanak.

– Részt veszünk mi is a rászoruló gyermekek ajándékozását szolgáló cipős doboz akcióban, de megyünk például szemetet szedni is. Ha minden feladatot letudtunk, akkor reméljük, hogy legkésőbb 22-én már el tudunk kezdeni foglalkozni a karácsonyi előkészületekkel – mesélték lapunknak Edináék.

– Megfogadtam, hogy november első hetében feldíszítem a lakást és karácsonyi hangulatot teremtek, de ez a tervem nem jött még össze – árulta el a kétgyermekes anyuka. A sok teendő miatt kicsit elcsúsztunk az ünnepi készülődéssel. De már fogynak a feladataink így az év végére, ezért belevethetem magamat a díszítésbe. Négy-öt éve bevett szokásom, hogy 24-én még kiteszek egy közös családi fotót, de utána, abban az esztendőben már be sem lépek a közösségi oldalamra. A munkámat is úgy időzítem, hogy ilyenkorra már ne maradjon semmi halaszthatatlan dolgom. Ilyenkor szeretünk egymásra és a gyerekekre hangolódni. Ez az időszak nekem csak a családról szól – folytatta Csuti. – Szeretnének az ünnepek alatt egy digitális detoxot tartani, vagyis mellőzni a közösségi médiát Edinával.