Krausz Gábor: „Nagyon fontos számomra, hogy Hannaróza is megismerje a zsidó hagyományokat”

1. A süteményt a sütés előtti nap készítsük elő, mert a tésztáját egy éjszakára a hűtőben kell pihentetni. A tejet öntsük bele egy edénybe, s adjuk hozzá a cukrot és az élesztőport. Finoman keverjük ki, és jöhetnek a tojások. A hozzávalókat habverővel dolgozzuk össze homogénre, majd tegyük hozzájuk a lisztet és a vajat. (Ragacsos tésztát kapunk, de ennél a lépésnél csupán az a fontos, hogy a vaj a kezünk melegétől átmelegedjen és felolvadjon.)

2. A tésztát szobahőmérsékleten hagyjuk állni 1-1,5 órát, majd vegyük ki az edényből, és egy gyúródeszkán kézzel kezdjük el összedolgozni. Körülbelül 10 perc alatt áll össze. (Robotgéppel is csinálhatjuk, de én jobban szeretem kézzel összegyúrni, mert így jobban érzem a tészta állagát.) A kész tésztát egy éjszakára letakarva tegyük be a hűtőbe.

3. A csokoládékrémhez halmozzuk egy tálba a hozzávalókat, és folyamatos kevergetés mellett, vízgőz fölött melegítsük fel. Ízlés szerint adhatunk még a krémhez pisztáciát, illetve a csokoládé lehet ízesített is (a 70%-os kakaóvaj-tartalom a lényeg). Tegyük félre, és hagyjuk megkötni a krémet (berakhatjuk a hűtőbe is a tészta mellé, csak akkor másnap hamarabb ki kell vennünk, mint a tésztát).

4. Másnap először vegyük elő a krémet, és kicsit melegítsünk rá, hogy kenhető állagú legyen.

5. Ezután jöhet a tészta is a hűtőből, amelyet egy nagy fadeszkán nyújtsunk vékonyra – ne ijedjünk meg, ez a recept két babkára elegendő! –, és kenjük el a rajta a csokikrémet. A hideg tésztán hamar megkeményedik a csokoládé, amitől elszakadhat a tészta, ezért gyorsan kell dolgozni.

6. A csokis tésztát hosszanti irányban óvatosan tekerjük fel csigába, és felezzük el, majd recés késsel hosszában vágjuk el (próbáljuk meg úgy csinálni, hogy láthatóvá váljon a csokoládé). Azután a két rudat kalácshoz hasonló módon fonjuk össze úgy, hogy a vágott rész mindig felül legyen.

7. Vajazzunk ki egy sütőformát (őzgerincet vagy kenyérsütő formát), és tegyük bele a fonatot (a két végét kicsit nyomkodjuk bele a formába, hogy ducibb legyen).

8. A tésztát sütés előtt még legalább egy órát keleszteni kell a 60 fokra melegített nyitott sütőben (ha elég meleg a konyhánk, az is megfelelő lehet). Ha már megnyugodott a tészta, megszórhatjuk frissen pirított pisztáciával vagy bármilyen más maggal (dió, mandula, mogyoró), aztán 180 fokos sütőben, 30 perc alatt süssük aranybarnára.

Tálalás előtt készítsük el a cukorszirupot: a vizet és a cukrot forraljuk össze, és locsoljuk meg vele a forró babkát – így lesz a végeredmény igazán finom és szaftos.