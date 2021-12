Kóbor Léna: Veled még a csendet is élveztem!

– Visszaemlékszem milyen nehéz volt nekünk is. Ilyenkor mindenhol látni az újságcikkeket, a híradót, a posztokat. Szegény kis Lénának édesapja halála nem hírértékű, hanem valós tragédia. Nem tudják még, mi vár rájuk. Azt kívánom neki is és Zsókának is, hogy próbáljanak a szeretetre koncentrálni. Emlékezzenek minden boldogan együtt töltött közös percre. Nyitni kell a világ felé. Nem ma, nem holnap. Amikor készen állnak majd rá...