Kivezetik az előadásról azt, aki nevetni mer a magyar humorista előadásán

A Showder Klub humoristái érdeklődve olvasták a legfrissebb hírt, amiből kiderült, hogy Észak-Koreában betiltották a nevetést. Igaz, csak 11 napra, amíg az ország vezetőjének édesapjáról megemlékeznek. Az a legfurcsább, hogy senki nem lepődött meg, hogy az ázsiai országban ilyen korlátozásokra van példa, sőt az sem lenne hihetetlen, ha örökre megtiltanák az ország lakosságának a nevetést. A keleti diktatúrában nem is nagyon van min nevetni, nemrégiben betiltották a vezér kedvenc bőrkabátjához hasonló kabátokat, de a legfrissebb Netflix sorozat terjesztése is börtönbüntetést von maga után Észak-Koreában. Szerencsére nálunk nincs ilyen tiltás, de sokszor az ember akkor tudja értékelni amije van, ha már nincs. Éppen ezért Orosz Gyuri maga mellé vette kollégáit a Stand up comedy Humortársulatból és szerveztek egy előadást, ahol tilos nevetni. Aki nevet azt figyelmeztetik, de ha ez sem segít, akkor kivezetik az előadásról. Aki pedig kibírja a 60 percet nevetés nélkül, azt megajándékozzák. Természetesen a humoristák – Orosz Gyuri, Redenczki Marcsi, Záhonyi, Ábel Dávid és Valtner Mályki – mindent meg fognak tenni azért, hogy minél több nézőt kivezessenek az előadásról, mert ennek a játéknak csak így van értelme. A humoristák nem szeretnének poént csinálni az észak-koreai politikai helyzetből, de szeretnék megmutatni, hogy érdemes örülni annak, ami van. Orosz Gyuri nem először csinál különleges stand up comedy estet, lépett már fel távolsági buszon, templomban istentisztelet után és egyszer a szlovák-magyar határon is, ahol két országból egyszerre követhette a műsort a közönség. A Showder Klub humoristája kemény feladatként tekint az előadásra, de reméli, az az effektus fog beindulni a nézők közt, ami egy tanórán vagy a könyvtárban szokott előfordulni váratlan szituációban, hogy mindenkire rátör a röhögőgörcs.