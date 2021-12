Kórházban járt Király Linda: elmondta, mi történt

Király Linda korábban egy otthoni balesetben eltörte a csuklóját. Pár hete az Ébredj velük műsorában mesélt a balesetről. Akkor azt mondta: – Elcsúsztam, és ráestem a karomra. Nem volt nyílt törés, de rendesen kiugrott a helyéről. Borzalmas volt, amikor visszarakták a helyére, az a hang, és a fájdalom. Borzasztó volt.

Az énekesnő hat hetes gyógyulás után a napokban szabadult meg a körgipsztől, de a teljes gyógyulása sajnos még nagyon messze van. Sok kellemetlenséget okozott Lindának a mindennapokban ez a szörnyű baleset, de ebben helyzetben is meglátta a jót.

– Örülök, hogy megszabadulhattam végre a gipsztől. Furcsa volt, hogy újra „szabad” a kezem, annyira hozzá szoktam, hogy mindent bal kézzel kell csináljak – kezdte Linda. Az énekesnő még egy jó darabig nem terhelheti a kezét és csak óvatosan használhatja. A mai napig fáj a csuklója, emiatt a hat hetes gipsz miatt még gyógytornára is járnia kell.

Még vár rám egy 12 hetes gyógytorna, addig nem is tudom sokat terhelni. De már a héten el is kezdődik a foglalkozás. Remélem hamar rendbe jövök. Nagyon figyelnem kell, hogy szép fokozatosan kezdjem el használni a kezemet, mert komolyabb probléma is lehet belőle. Még azért vannak fájdalmaim, így sok idő kell ahhoz, hogy meggyógyuljon – mesélte az énekesnő, akinek a jó kedvét nem törte le a baleset, mert hiába volt gipszben Linda jobb keze, a bal kezével csinált mindent.

– Jobb kezesként nagyon rossz volt, hogy pont az kényszerült pihenőre. Voltak nehéz feladatok a mindennapokban, amikor jobb lett volna a mindkét kezemet használni, de megoldottam. Megtanultam a bal kezemet is jobban használni – fűzte hozzá büszkén Linda.