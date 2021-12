Csobot Adél kitálalt: Istenes Bence exének a szemébe mondta Csobot Adél, mit gondol róla

Először szerepelt egy adásban Istenes Bence szerelme, Csobot Adél és a műsorvezető egykori párja, Kovácsovics Fruzsina. A két énekesnő az Istenest vendége volt, ahol a téma az exek voltak.

A nézők már alig várták, hogy Adél és Fruzsina egyszerre szerepeljenek a műsorban, kíváncsiak voltak, milyen kapcsolat van Istenes Bence jelenlegi és volt szerelme között.

Nagyon szeretem a Fruzsit. Én általad ismertem őt meg személyesen, már idejét sem tudom mikor volt, hosszú évekkel ezelőtt - fogalmazott Adél.

Elmondta, soha nem volt emiatt feszültség köztük.

Én már úgy ismertelek meg téged, hogy jó viszonyt ápoltatok - tette hozzá.

Kovácsovics Fruzsina elmesélte, miután véget ért Bencével a kapcsolatuk, eltelt egy-másfél év, és benne már csak a jó emlékek maradtak meg.

Azok a férfi-női dolgok pedig elmúltak - mondta.

Kovácsovics Fruzsina arról is beszélt, amikor néhány évvel ezelőtt közös képpel köszöntötte születésnapján Bencét a közösségi oldalon.

Engem akkor egy influenszer darabokra szedett. Nem is ismerem azt a nőt. Priváttá kellett tennem az Instámat, mert hogy én hogyan merészelem az Adéllal ezt csinálni. Hét éve szakítottunk, hogy merek kiposztolni egy képet, amin te is rajta vagy meg én is, meg hogy merek ilyet írni, hogy "Remélem, benő a feje lágya" - emlékezett vissza Fruzsina.

Csobot Adél megvédte Bence exét, szerinte nincs ebben semmi rossz.