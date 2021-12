"Összeszorított szájjal, lesütött szemmel és dübörgő szívvel kívánom, hogy legyen neki könnyű a föld"

"1979-ben a már több megyéből és pesti klubból kitiltott Hobo Blues Bandet is ők mentették meg a megsemmisüléstől, mivel előadóművészi engedély híján lassan mindenhonnan kiszorultunk. Meckyék csak úgy vállalták a 68 előadásos ORI turnét, ha a HBB-t előzenekarként magukkal vihetik, így mentettek meg és futtattak be minket."



"Első lemezeink idején is többször dolgoztunk Mecky stúdiójában, ami a hűvösvölgyi házában épült.

Végezetül vagy 40 évet ugorva elmondanám, hogy idén augusztusban Mecky felénekelte a megjelenés előtt álló „Térdig a szarban, fülig a szeretetben” lemezem záródalának, a „Középeurópai hobo blues II.” -nek egyik versszakát és arra is felkértem, hogy a 2022. február 13-i Aréna koncertemen lépjen fel velem.