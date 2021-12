Gáspár Laci nevet azon, ami Kóbor János elbakizott megemlékezése után készült róla

Gáspár Laci hatalmasat bakizott, amikor az X-Faktor múltheti élő adásában az elhunyt Kóbor Jánosra emlékezve elénekelte a legendás Gyöngyhajú lány című slágert. Mint ismert, véletlenül "zöldhajú" lányt énekelt a refrénben, ami sokakból indulatokat váltott ki. Az énekest többen a védelmükbe is vették, most pedig olyan mém készült a bakiról, ami még Gáspár Lacit is megnevettette.

Ezen egy üveg gyöngyhagyma látható, amire Laci nemet mond, helyette a zöldhagymát választja.

Fotó: Instagram

Az énekes egy sírva röhögős fej kíséretében osztotta meg Instagram-sztoriban a képet.

Szemetek - fűzte hozzá viccesen.