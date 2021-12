Fecsó: Ha kell, fegyverrel védem meg a családomat

Néhány hónappal ezelőtt férfias hobbinak indult, mára azonban akár önvédelmi eszközzé nőtte ki magát Fecsó fegyvermániája. Az üzletember nyáron kezdett vadászni, majd a sportlövészetbe is belekóstolt, s a napokban hivatalos fegyvertartási engedélyt kapott.

Megvan minden engedély Fotó: Saját

Pszichológiai vizsgálat is kellett az engedélyhez

– Ezeket az engedélyeket körülbelül fél év alatt tudtam megszerezni, de nagyon szigorú feltételek mellett. Két pszichológiai vizsgálaton is meg kell felelnem, hogy lőfegyvert tarthassak és három versenyen is részt kellett vennem. Nyilván azért vannak ezek a feltételek, hogy ne kaphasson mindenki lőfegyvert – kezdte a Borsnak Fecsó.

A Feleségek Luxuskivitelben című műsorban akkori párja, Vasvári Vivien oldalán megismert tehetős vállalkozó rövid idő alatt két fegyvert is beszerzett. Egy sörétes puskája és egy golyós puskája is van, de tervez még egy maroklőfegyvert is venni. Mint mondta, ezeket természetesen a szabályoknak megfelelően tartja, és használja, így a lőszert és fegyvereket külön elzárva egymástól a fegyverszekrényében őrzi.

Eddig két puskát vett, de pisztolyt is szeretne Fotó: Saját

Reméli, hogy sosem kell emberre fegyvert fognia

Szegedi Ferenc kijelentette: természetesen csak indokolt esetben, vadászathoz vagy sportoláshoz veszi elő őket. Azonban azt is elismerte, hogy ha nem lenne más választása, akkor önvédelemre is használná a fegyvereit.

– Nem szeretném, hogy ilyen bármikor megtörténjen, de ha nincs más lehetőségem és egy kirívó és extrém helyzetben lennék, akkor a családom védelmében is használnám a fegyvert. De bízom benne, hogy ez a nap soha nem fog eljönni – mondta határozottan a Borsnak Fecsó.

Ha úgy alakulna, önvédelemből képes lenne rálőni valakire

Vadászat címén nem akar feleslegesen gyilkolászni

A valóságshow-sztár arról is beszélt, hogy vadászként a környezetvédelemért is tud tenni, így hobbija a közösség számára is hasznos.

– Úgy gondolom, hogy az észszerű vadászatnak, amit a társaságok is űznek, annak fontos szerepe és célja van. Ha nem ritkítjuk időszakosan az állományt, akkor az állatok kárt tesznek a termőföldeken. Még elegendő kenyér se lenne az asztalon adott esetben – mondta, majd hozzátette:

– Állatbarát vagyok, de húsevő is. A felesleges gyilkolászásának nem vagyok a híve, sőt elítélem, de vadászként szeretném én elejteni azt a vadat, amit haza lehet vinni és később el is készíteném magamnak.

Fecsó úgy gondolja, hogy ennél ősibb dolog nincs a világon.

– Nem áll tőlem messze a főzés sem, így biztos nem fog kárba veszni a finom és értékes hús – tette hozzá.

Szegedi Ferenc, aki azt is elmondta, hogy a hivatásos vadász nemcsak kilövi a beteg, selejtes állatokat és megakadályozza a túlszaporulatot, hanem ő az, aki nyalósót, vizet vagy takarmányt visz nekik, ha erre szükség van.

A TEK csapott le a fenyegetőjükre

Májusban a Terrorelhárítási Központ embereinek kellett közbelépniük, amikor Szegedi Fecsó és kedvese, Bea életveszélyes fenyegetéseket kapott. A nő exe rémisztő kijelentéseket tett és fegyverrel, lőszerrel pózolt félelmetes videóiban, amit a Fecsóék nem toleráltak. A feljelentést követően rövid időn belül őrizetbe vette a férfit a TEK. A páros távoltartási végzést is kért ellene, talán ez az ijesztő történet vitte rá az üzletembert, hogy pisztolyt szerezzen be és megtanuljon lőni.