Így élte meg a Farm VIP kihívásait az elődöntős Buzás Dóri, Kammerer Zoli és Fehér Holló

Kamerer Zoltán, Buzás Dóri és Fehér Holló küzdhet meg egymással a döntőbe jutásért a Farm csütörtöki dupla adásában. Az elődöntőt követően, a fináléban a legjobb két versenyző mérkőzik majd meg a 11 millió forintos főnyereményért. A győztes már biztosan ott van közöttük, és már most nagyon hálásak a játékosok a műsor során szerzett tapasztalatokért és élményekért.

Kammerer Zoltán

Kammerer Zoltán nagyon jól érezte magát az egész műsor alatt, nem is gondolta volna, hogy idáig sikerül eljutnia.

– Számomra ez egy lelki Camino volt az egész játék, kíváncsi voltam, hogy bírom technológia nélkül az ott létet. Nagyon jól esett számomra, körülbelül 14. - 18. nap volt az a pont, amikor már teljesen átszellemültem és nem foglalkoztam vele, hogy nincs a közelemben a telefonom – mesélte Zoli.

A Farm VIP megerősítette a sportba vetett hitét, de azért a műsor végére ő is kimerült mint testileg, mind lelkileg. Nagyon örül annak, hogy sok jó embert meg ismerhetett a játék során, és remek élményekkel tért haza. A műsor közben azt vettem észre, hogy sokszor nosztalgiáztam, és újra 7-8 évesnek éreztem magam. Az illatok és a feladatok felidézték bennem, amikor a nagyszüleimnél voltam, mert ők is hasonló körülmények között éltek. Sok boldog emléket hozott fel – mesélte a Farmos élményeit Zoli.

Fotó: TV2

Buzás Dóri

Buzás Dóri szinte az Exatlonból került a Farm VIP–ba. Számára egy igazi sprint volt a műsor, az elődöntőbe kerülve pedig már csak a végső győzelem lebegett a szeme előtt. Mindent bele akart adni, hiszen tudta, hogy már közel a cél. Nagyon élvezte az ott töltött időt. Időnként szívesen beszélt volna a barátaival egy-egy verseny után, hogy elmesélje az élményeit.

De nagyon komoly jellemfejlődésen ment keresztül a műsor során.

Több szempontból már most is büszke vagyok magamra. Már tudok tehenet és kecskét fejni, emellett megtanultam kiállni magamért, ami az egyik hiányosságom volt. Bár a döntő volt a cél, nagyon meglepődtem, hogy bekerültem az elődöntőbe – mesélte az élményeit Dóri.

Nagyon örül annak, hogy sok jó embert ismert meg a forgatás során. Levendulás szörp készítés és a rétes nyújtás voltak a kedvenc feladatai.

Fotó: TV2

Fehér Holló

Fehér Holló a szerdai adásban Gyepes Gábor és Póth Dia ellen küzdött a TOP3-ba való bejutásért, így nem túl kipihenten indult neki az elődöntőnek. Az elmúlt hetekben azonban több győztes küzdelmet is magáénak tudhatott, kérdéses, hogy a maximalizmusa mennyire lesz elég a döntőbe jutáshoz.Nagyon fáradt voltam a szerdai nap után. Viszont már nem izgultam. Kicsit oda lettem dobva a farkasoknak, kicsit széttéptek, aztán összeálltam újra. Úgy indultam neki az elődöntőnek is, hogy tudtam, kinek milyen kártyája van, az enyémeket viszont még nem látták. – mesélt az elődöntő előtti érzéseiről. – Nagyon jó irányba tudtam fejlődni a műsor során, nagyon jóba lettem itt az emberekkel, ennek nagyon örülök, bármi is legyen a végeredmény – tette hozzá.