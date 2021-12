Delhusa Gjonéknál az ünnepek most arról szólnak, félárván maradt unokája minél jobban érezze magát

Delhusa Gjon

Az énekesnél idén is elmarad a nagy karácsonyi ünneplés, hiszen élnek családtagjai Lichtensteinben, Horvátországban, Koszovóban és Olaszországban. A járvány miatt úgy döntöttek, videón tartják majd a kapcsolatot Szentestén - írja a Metropol.

A szűkebb család azonban összegyűlik majd, méghozzá Gjoni volt feleségénél, hiszen ott él a zenész fia 9 hónapos gyermekével, akinek tavasszal elhunyt az édesanyja. Náluk most az ünnepek arról szólnak, hogy a félárván maradt unoka minél jobban érezze magát.

Stana Alexandra

A Dancing with the Stars profi táncosának az idei karácsony más lesz, mint a többi. Néhány hete robbant a hír, hogy válnak a férjével, Köcse Györggyel. Szandi a családjával tölti az ünnepet, ám ezúttal eggyel kevesebben ülnek majd az asztalnál.

„A karácsonyt természetesen a családommal töltöm majd, de ez eddig is így volt, ebben idén sem lesz változás. Ez most valóban nem a legboldogabb időszak az életemben, de a családom és a barátaim mindenben támogatnak, maximálisan mellettem állnak” - mondta a Ripostnak Alexandra.

Zalatnay Sarolta

Az énekesnőben kettős érzések kavarognak, ha a karácsonyról van szó. Egyrészt boldogsággal tölti el, másrészt pedig szomorúságot érez, hiszen sok szerettét elvesztette már. Ráadásul a koronavírus-járvány sem könnyíti meg az ünnepi készülődést.

„Ahogy közeleg a karácsony, úgy törnek fel bennem az emlékek is. Hiába már nincs anyukám és apukám, sok barátom és barátnőm is elment mégis tudok örülni az ünnepnek. Persze keserű is, főleg most, hogy itt ez a járvány... Ennek ellenére nem szabad erre gondolni, nálunk már ünnepi díszben van a lakás, készülünk a karácsonyra. A lányom, Niki készíti általában a menüt, de van, hogy rendelünk” - mondta a Mokkában Cini.

Rost Andrea

A járványhelyzet Rost Andreáéknál sem könnyíti meg a helyzetet. A Kossuth-díjas operaénekes gyermekei sem tudtak tavaly hazalátogatni, így idén főleg nekik készül Szentestére. Otthon roskadásig megpakolt asztallal várja a gyermekeit, s már most ünnepi díszben pompázik a háza. Azt is elárulta, hogy különleges menüvel várja a családot.

„A lányom egész évben az én thai-hallevesemet várja. Anélkül nálunk nincs karácsony” - mondta a Tv2-ben Andrea.