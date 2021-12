Civil munkája lett a kórházigazgatónak

16 év után véget ér a TV2 napi sikersorozata, a Jóban Rosszban. Gazdag Tibor a sorozat első részétől kezdve az utolsóig része volt az emberek hétköznapjainak. Lapunkon keresztül most ő is elköszönt:

– Végeztünk a sorozattal. Nyáron felvettük az utolsó részt, mostanra már olyan nekem Jóban Rosszban, mintha száz éve történt volna. Mindig is szép emlékként gondolok majd vissza rá. Gondolkodtam azon is, hogy visszatérnék-e Pongrácz Péter szerepébe, de egy folyóba nem lehet kétszer belelépni. Nem volna ugyanolyan – hangsúlyozta érdeklődésünkre a színész.

Amikor vége lett a sorozatnak kicsit hátradőltem. Volt egy pihenéssel töltött hónapom, de hát pénzből élünk mindannyian, így vissza kellett térnem a színház világába.

Jelenleg több színházba is dolgozom. Próbáljuk a Vesztegzár a Grand Hotelben című darabot is például, de emellett egy polgári munkám is van. Nagyon civil. Egy ellenőrző cégnél dolgozok. Megkockáztatom, hogy kevesebb szabadidőm lett mióta véget ért a sorozat forgatása – mondta Gazdag Tibor, aki örülne neki, ha újra lehetősége lenne egy ilyen grandiózus sorozatban szerepelni.

– Nem tudhatom, hogy mit tartogat még az élet. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki végigkövetett minket az elmúlt 16 évben és remélem boldogsággal és szeretettel nézik majd meg az utolsó részeket – fűzte hozzá búcsúzóul Gazdag Tibor.