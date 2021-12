Bunyós Pityu intenzíven, Delhusa Gjon lélegeztetőgépen – magyar sztárok, akik legyőzték a koronavírust

Delhusa Gjon

Az énekes addig csak nevetett a koronavíruson, amíg tavaly télen megfertőződött. Olyan súlyos állapotba került, hogy mentőt kellett hívni hozzá, lélegeztetőgépre került.

„Ekkor már nem igazán voltam magamnál. Arra emlékszem, hogy erős gumipántokkal leszorítottak, majd jött a sötét éjszaka, vagyis kómába tettek” – idézte fel az eseményeket a LifeTV stúdiójában Delhusa, aki biztos benne, hogy végigment az ösvényen, ami a halált és az életet köti össze.

„Abban a hat napban, amíg lélegeztetőgépen voltam, álomszerű képeket láttam. Jártam azon a folyosón, amit a világirodalom úgy nevez, hogy a pokol útja. Egy nagyon sötét, az Aggteleki Cseppkőbarlanghoz hasonló út volt ez. Lassan haladtam és jobbra-balra nyitva voltak ajtók. Arra emlékszem, hogy katlanszerű dolgokat láttam. Olyan volt, mint a kohókban, pattogott a felforrósított vas. Valami erő, mintha az ördög húzott volna befelé ezeken az ajtókon, de én megtámaszkodtam, és nem mentem. Csak haladtam tovább, és egyszer csak megláttam a folyosó végén a tündöklő fényt, és arrafelé húzott valami. A következő kép már az volt, hogy lassan nyitom a szemem, és meglátom az ablakot, az őszi leveleket, és csak annyit mondtam: Élek!” – mesélte könnyeivel küzdve.

Böjte Csaba

Kétoldali tüdőgyulladása lett a koronavírustól, ezért oxigénre is kellett kötni.

„Negyven éve kórház közelébe se mentem, pedig hajlamos vagyok két végéről égetni a gyertyát. Több ezer gyerekkel élek együtt a mindennapokban, mégis jól bírom a strapát, sosem vagyok beteg. Most rájöttem, hogy én sem vagyok golyóálló” – válaszolta a Ripostnak arra a kérdésére Böjte atya, megijedt-e, amikor kórházba került. Elmesélte, milyen tünetei voltak: nagyon fájt a mellkasa, nem tudta abbahagyni a köhögést, azt hitte, hogy megfullad. Bevitték a kórházba, ahol kiderült, hogy kétoldali tüdőgyulladása van.

„A lehető legjobbkor kaptam oxigént, hálás vagyok az egészségügyi dolgozóknak. Az ellátáson és az orvosságon túl reményt és biztatást is kaptam tőlük”

Bunyós Pityu

A mulatós sztár idén novemberben kapta el a koronavírust. Tüdeje alig negyven százalékosan működött, azonnal intenzív osztályra került. Csaknem egy hónapot töltött kórházban, de mindvégig hitt a felgyógyulásában.

Bekerültem a Honvédkórházba, tüdőgyulladással kezeltek, de pár nap után hazaengedtek. Sajnos picit sem javult az állapotom, ezért másodszor is ki kellett hívnunk a mentőt, és újra bekerültem a kórházba, akkor kezdődött a kálváriám – kezdte a Borsnak.

„Sok vizsgálatot végeztek rajtam, kiderült, hogy a tüdőm csak nagyjából 40 százalékosan működik. Azonnal intenzív osztályra kerültem. Nagyon együttműködő voltam az orvosokkal, kaptam egy maszkot, ami a légzésemet segítette. Szinte mozdulatlanul feküdtem több napon keresztül. Hét nap után kezdett el javulni az állapotom, akkor az intenzívosztályról átkerültem egy másikra. Ezután már minden jól alakult, összességében körülbelül egy hónapot voltam bent” – mesélte Pityu.

„Egy percre nem fordult meg a fejemben, hogy meghalhatok. Nem akartam semmilyen negatív gondolatot beengedni az agyamba, csak azt mantráztam a fejemben, hogy meg fogok gyógyulni. Nagyon rendesek voltak velem az orvosok és az ápolók, nekik is köszönhetem, hogy ma itt vagyok. Minden elismerésem az övék, láttam, milyen kemény munkát végeznek nap mint nap. Amikor átkerültem pulmonológiára, percről percre jobban lettem. Igaz, hogy fogytam 12 kilót, sajnos mindet izomból, de ez a legkisebb probléma ahhoz képest, amin átmentem. Egyre jobban éreztem, hogy közeledik a perc, amikor haza mehetek. Folyamatosan imádkoztam magamért – sajnos volt elegendő időm rá – , és mindenki másért, aki bekerült a kórházba vagy elkapta a koronavírust. Szerencsére most már itthon gyógyulok, több mint egy hete kijöhettem a kórházból. Rengeteget sétálok, fejlesztem a tüdőmet, sőt 3 kilót sikerült visszaszednem” – mondta a mulatós sztár.

Forgács Gábor

A rák után a koronavírus ellen is csatát nyert a színész. Idén nyáron, augusztusban az oltásnak hála legyűrte a betegséget.

„Minden óvintézkedést betartottam, mégis valahogy elkaptam a Covidot. Meggyőződésem, hogy a két Pfizer-oltásnak köszönhetően úsztam meg viszonylag könnyen a fertőzést, mert bár kórházba is kerültem néhány napra, nem voltak komoly tüneteim. A csípőm fájt nagyon, de hogy ennek a vírus volt-e az oka, máig nem tudom. Mindenesetre a biztonság kedvéért kaptam egy csomó vitamint és oxigént is a békas*gg, akarom mondani a békesség kedvéért, hogy megkönnyítsék a légzésem, de három nap után haza is engedtek” – mesélte akkor a Blikknek Forgács Gábor, akinek pár napot kellett kórházban töltenie a Covid miatt.

Majka

A rapper még tavaly év végén került kórházba a koronavírus miatt. Kétoldalú tüdőgyulladása és mellhártya-gyulladása is volt.

„A második hét elteltével kezdem azt mondani, hogy a mai napom az egy piciti jobb volt, mint az előző” – magyarázta korábbi videójában, még tavaly november végén Majka.

Baranyi László

A 93 éves színművész még januárban esett át a fertőzésen, kórházban is kezelték.

„Rendszeresen járok vizsgálatokra még, sajnos a koronavírusból visszamaradt pár szövődmény. Például nagyon bizonytalan a járásom, néha megtorpanok. Olyan, mintha elmenne az erő a lábaimból. Sajnos az idő rajtam is fog. Fiatalkoromban még 50 kilós súlyokat emelgettem, most meg a járás is nehézségeket okoz... Viszont szellemileg teljesen friss vagyok” – nyilatkozta októberben a Metropolnak Baranyi László.

Törőcsik András

A legendás labdarúgó tavaly év végén került kórházba, az intézményben pozitív koronavírus-tesztet produkált. Légzését oxigénnel segítették, de lélegeztetőgép alkalmazására szerencsére nem volt szükség.

„A Testnevelési Egyetem terapeutája, Pintér István segíti a gyógyulásban. Andris étvágya rendben, mert ha már süteményt, csokit majszol, az jelzés arra, hogy nincs gond” – mondta még márciusban Éva asszony, a volt válogatott labdarúgó nővére a Metropolnak.