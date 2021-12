Először mesélt kisfiáról a Jóban rosszban sztárja

Bugár Anna 2016-ban mondta ki a boldogító igent férjével, Balogh Attilával. 2020 decemberében forgalmazódott meg bennük először a családalapítás gondolata. Nyáron osztotta meg, első gyermekét várja, novemberben pedig arról is hírt adott, megszületett kisfia.

– Nagyon boldogok vagyunk az édesapjával. A picivel és velünk is minden a legnagyobb rendben van, egészséges, és ez a legfontosabb. Néhány hete már itthon vagyunk, és szokjuk ezeket a csodálatos napokat, mert rengeteg örömet okoz nekünk. Persze aggódunk is, hogy mindent biztosan jól csinálunk-e, de egyelőre az ő visszajelzései alapján úgy tűnik, igen. Gyönyörű kisfiú, szépen gyarapodik, folyamatosan csodáljuk – mesélte az édesanya. – A kisfiunk pontosan tudta, melyik családba jön, felkészülten érkezett a világra, mert ő alkalmazkodik a mi életünkhöz, mi pedig hozzá. Eddig nagyon jól megy, az éjszakákat végigalussza, ami megnyugtat, jó és kiegyensúlyozott baba. Hála Istennek cicizik is, így a számára legfontosabb tápanyagokat is megkapja, ettől olyan boldog – fűzte hozzá.

Novemberben érkezett meg a színésznő első gyermeke Fotó: TV2

A színésznő új szerepében is maximálisan feltalálja magát, bár időnként elcsodálkozik, hogy a hosszú várakozás után végre a kezében tarthatja gyermekét.

– A kilenc hónap, amíg egy nő anyává érik, egy folyamat, ez sokat segít. Nálam viszont vannak különleges pillanatok, amikor belefeledkezek a kisfiamba és csak nézem, és tudatosítom, hogy ő már itt van, egy új élet, a gyermekünk. Én vagyok az édesanyja, akiért felelősséggel tartozom, egyszerűen elöntenek ezek az érzések – mesélte, majd érdeklődésünkre elárulta kisfia keresztnevét is.

– Tudatosan nem árultuk el eddig, de most már itt van, boldogan osztom meg az olvasókkal, az édesapja után ifjabb Balogh Attilának hívják a gyermekünket. De a nagypapáját is ugyanígy hívják, úgyhogy ő a harmadik a sorban ezzel a névvel – mondta boldogan.

Anna kisfia édesapja és nagypapája után az Attila nevet kapta Fotó: Instagram

A szülés az édesanyák még jó ideig nem tudnak megpihenni, mert egy kisbaba napi 24 órás felügyeletet igényel. Anna azonban szerencsésnek érzi magát, hiszen a háztartási munkák nagy részét leveszik a válláról.

– Nagyon sok segítségem van, elsősorban a férjem. Igaz, hogy napközben dolgozik, de amikor haza jön a munkából, rögtön kiveszi a kezemből a babát, mert ő is ki akarja élvezni az első időket. A legközelebbi barátok, a családtagok, a szüleim, anyósomék segítenek abban, hogy mindig legyen itthon főtt étel, ha kell, kivasalnak, ráadásul általában úgy, hogy már csak azt veszem észre, mindent megcsináltak. Hálás vagyok nekik ezért, mert így könnyebb. A babánk is éjszaka csak egyszer ébred fel. Egyébként nem szokatlan számomra, hiszen eddig is késő éjszakáig dolgoztam a színház és a forgatások miatt. Ezt a fajta terhelést ismeri a szervezetem – fűzte hozzá a színésznő.